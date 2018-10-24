Помпео пригрозил «законом Магнитского» убийцам Хашогги

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео не исключил применения «закона Магнитского» к причастным к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Он отметил, что американской стороной определен некий круг лиц, подозреваемых в убийстве журналиста. Их могут лишить американских виз или применить другие меры. Так, Госдепартамент вместе с минфином рассматривает возможность применить к ним ограничения в рамках «Глобального закона Магнитского».

Введение санкций, добавил Помпео, не будет «последним словом» со стороны США. Вашингтон продолжит рассмотрение дополнительных мер для привлечения виновных к ответственности.

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Госсекретарь подчеркнул, что, как и президент США, не доволен данной ситуацией — безжалостными действиями против Хашогги. Вместе с тем он заверил, что общие стратегические интересы США и Саудовской Аравии не претерпели изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, мировое сообщество резко осудило убийство журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти признали, что Хашогги погиб в результате некоего конфликта, однако не раскрыли подробностей произошедшего.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство заранее организованным Эр-Риядом. Президент США Дональд Трамп отметил чрезмерную жесткость слов Эрдогана и заявил, что предпочитает «дождаться всех фактов».

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