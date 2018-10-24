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Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией

Политика

По словам премьер-министра Японии, на сегодняшний день отношения между Токио и Москвой находятся в «ненормальном состоянии»

Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 24 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Мирный договор между Японией и Российской Федерацией может быть заключен только после решения территориального вопроса, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам премьер-министра Японии, на сегодняшний день отношения между Токио и Москвой находятся в «ненормальном состоянии». В то же время Абэ подчеркнул, что обе страны выполняют соглашения, которые были достигнуты в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в российском МИД заявили, что замечания в адрес России о действиях на южных Курильских островах со стороны японских дипломатов мешают формированию позитивной атмосферы отношений Москвы и Токио.

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Мирный договор между Россией и Японией
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