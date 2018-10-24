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Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет — СМИ

Политика

Существует возможность, что решение о необходимости продлевать переходный период будет приниматься ежегодно

Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход

Лондон, 24 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Переходный период после выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit) может быть продлен на несколько лет свыше установленного срока, сообщает The Times.

По данным издания, членов правительства предупредили об отсутствии гарантий того, что Великобритания сможет быстро завершить переходный период после выхода из ЕС. При этом существует возможность, что решение о необходимости продлевать переходный период будет приниматься ежегодно.

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Напомним, 17 октября на саммите в Брюсселе премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выступила с предложением о продлении «переходного периода» по выходу Великобритании из Евросоюза.

Отметим, что руководство Евросоюза и Великобритания до сих пор не достигли общего соглашения по Brexit. По словам Терезы Мэй, проект договора уже на 95% согласован, однако в качестве камня преткновения остается граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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