National Interest: Угрозы выхода США из ДРСМД —провал дипломатии Вашингтона

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Возможный выход президента США Дональда Трампа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал бы ошибкой со стороны Вашингтона, поскольку объявлено о нем было без подготовки и консультаций с союзниками. Кроме того, у Белого дома много других вариантов ответа на предполагаемые нарушения договора со стороны России, заявил бывший посол в ФРГ, а также помощник госсекретаря США Ричард Берт в интервью американскому изданию The National Interest.

По словам эксперта, который был главным переговорщиком по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений между СССР и США, подход администрации Трампа к этому решению был вопиюще непрофессионален, поскольку делать такие заявления после политического митинга и без какого-либо контекста нельзя. Более того, очевидно, что Белый дом почти не обсуждал свой шаг с ключевыми союзниками, а также с конгрессом.

«Короче говоря, это ущербный внешнеполитический и дипломатический шаг», — подчеркнул он, отметив, что это решение, мотивированное «нарушениями со сторонф России», превратилось в значительную внешнеполитическую ошибку США, последствия которой будут ощущаться по всему миру.

«И винить в произошедшем будут США, а не Россию», — указал он, добавив, что Вашингтон мог сделать целый ряд продуманных шагов для выхода из договора.

Например, Белый дом мог бы предупредить Москву, что если она не возвращается к соблюдению условий соглашения в течение шести месяцев, США направят в страны Европы самолеты, способные нести ядерное оружие в качестве противовеса российским крылатым ракетам. И оставаться они там будут до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать договор.

Можно было поступить и по-другому и направить своих экспертов для инспекции российского оружия. Они бы изучили ракеты, ее технические характеристики и потенциал, чтобы снять вопрос о том, что Москва нарушает ДРСМД. В свою очередь, США могут предоставить российским экспертам доступ к системам ПРО в Румынии.

«Но мы этого не сделали. Поэтому в очередной раз все увидели, как США выходят из торговых соглашений со странами Азии, из СВПД с Ираном, Парижского соглашения о климате и вот теперь из ДРСМД», — обратил внимание дипломат, имея в виду под СВПД ядерную сделку с Ираном. — С дипломатической точки зрения, это большой провал».

Напомним, ранее, в ходе встречи президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стороны обсудили Договора о РСМД. Вопреки ожиданиям Болтон пока не заявил официально о выходе США из соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: Выход США из ДРСМД — подарок для России

Читайте развитие сюжета: National Interest: Выход из ДРСМД – крест на будущих договоренностях с США