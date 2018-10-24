Лидер республиканцев в сенате США прокомментировал инцидент в ресторане

Луисвилл, США, , 09:06 — REGNUM Лидер большинства республиканцев в сенате США Митч Макконелл остался доволен своим ужином, несмотря на нападки провокатора, сообщает 24 октября Fox News.

«Мне понравилась еда в Луисвилле, и я буду и дальше посещать этот ресторан с моими друзьями», — отметил Макконелл, комментируя ситуацию с оскорблением в свой адрес со стороны мужчины, пытавшегося выгнать политика из заведения.

«Я ценю действия всех тех, кто заступился за меня. Надеюсь, другие клиенты этого ресторана не ощутили дискомфорт от поведения этого экстремиста», — добавил лидер республиканцев в сенате.

Напомним, в пятницу, 19 октября, Митч Макконелл обедал со своей супругой в одном из ресторанов Луисвилля штат Кентуки, когда к нему подошел неизвестный и в грубой форме пытался выгнать политика из заведения.

На помощь конгрессмену пришли посетители ресторана и потребовали от разбушевавшегося провокатора покинуть заведение.

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