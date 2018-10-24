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Минфин РФ попросили оказать помощь попавшей под санкции компании «Гудзон»

Политика

21 августа власти США внесли в список санкций по КНДР судоходную компанию «Гудзон», базирующуюся во Владивостоке

Минфин РФ попросили оказать помощь попавшей под санкции компании «Гудзон»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 24 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Приморская компания «Гудзон», которая терпит финансовые потери из-за введения ограничительных мер США, обратилась с просьбой оказать поддержку в ряд министерств РФ, в том числе в Минфин РФ. Об этом сообщил заместитель генерального директора по управлению флотом компании «Гудзон» Олег Аникин в интервью РИА Новости.

По его словам, после введения санкций российская компания обращалась с просьбой помочь в правительство РФ, в ряд министерств, в том числе Минтранс и Минфин РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа власти США внесли в список санкций по КНДР судоходную компанию «Гудзон», базирующуюся во Владивостоке. Ограничительные меры были введены якобы за торговлю с Северной Кореей и найм северокорейских рабочих.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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