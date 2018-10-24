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Ядерные удары по опасным зонам «гарантированно» уничтожат США — эксперт

Политика

...заодно с транснациональной элитой

Ядерные удары по опасным зонам «гарантированно» уничтожат США — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Москва, 24 октября 2018, 08:47 — REGNUM  Количественная победа в ядерной гонке не нужна России для предотвращения агрессии Запада. Достаточно ядерных ударов по опасным зонам на территории США, пишет военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер».

«Гарантированно» уничтожить США как государство заодно с транснациональной элитой позволят 40−50 ядерных боеголовок калибра более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте. Они должны поразить зоны, опасные по геофизическим условиям, например, Йеллоустонский супервулкан и разломы тихоокеанского побережья.

«Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», — отмечает Сивков.

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Такой «асимметричный ответ» вынудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от давления на Россию, включая санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении покинуть соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор РСМД), действующее между Москвой и Вашингтоном с 1988 года. Трамп заверил, что США откажутся от разработок вооружения, запрещённого этим договором, если Россия и Китай согласятся на заключение нового договора.

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Ядерное оружие
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