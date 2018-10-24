За год в Якутии намерены создать 12 детских садов

Якутск, , 08:51 — REGNUM В Якутии намерены добиться стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до трёх лет, и для достижения этой цели необходимо ввести в эксплуатацию 12 детсадов. Выполнить эти планы в республике намерены до конца 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Также ставится целью создание дополнительных мест для детей до трёх лет. Исполняться эти планы будут в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». На увеличение количества мест в детских садах Якутия получит средства из федерального бюджета — регион вошёл в перечень из 81 субъекта РФ, которые разделят 49 млрд рублей, выделенные из казны страны.

На места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет регион получит почти 1,2 млн рублей.

«В 2018—2019 годах за счёт средств федерального бюджета предусмотрено приобретение и строительство 12 объектов с мощностью 1287 мест, из которых 1029 мест для детей до 3-х лет, а 258 мест будет создано путём строительства семи объектов в рамках ГЧП и одного объекта по программе минсельхоза республики по устойчивому развитию сельских поселений. Соглашение между правительством Якутии и Министерством образования и науки России подписано в июне 2018 года», — сказал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря реализации указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Якутии к 2016 году была ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Всего за 2010−2016 годы в дошкольных учреждениях региона было создано 25 195 мест. Введено 12 детских садов на 997 мест, по сравнению с 2015 годом на 13,1% снизилось число дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта.