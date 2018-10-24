Принцесса Меган экстренно эвакуирована с рынка Фиджи

Сува, , 08:46 — REGNUM Супруга принца Гарри Меган Маркл была вынуждена покинуть рынок Фиджи из-за опасения по поводу ее безопасности, сообщает 24 октября Fox News.

Герцогиня Сассекская оказалась на рынке в окружении слишком большого количества людей при условиях недостаточной видимости.

Принцессе было выделено 15 минут для прогулки по рынку, но по вышеуказанным причинам она смогла использовать лишь половину из отведенного ей времени.

Официальной причиной прекращения прогулки по рынку, по заявлению Кенсингтонского дворца, стала неспособность службы безопасности управлять массовыми людскими потоками.

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