В Санкт-Петербурге и Челябинской области пройдут Дни Астаны

Астана, , 08:44 — REGNUM Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов обсудили проведение Дней Астаны в Санкт-Петербурге и Челябинской области, которые пройдут в 2019 году, сообщили 24 октября в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

В ходе переговоров стороны обсудили также итоги двухлетней программы сотрудничества между Астаной и Москвой. Российский посол выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества двух городов и предложил разработать новую программу взаимодействия на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября в Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Областной центр Северо-Казахстанской области примет 1200 гостей, в том числе глав государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

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