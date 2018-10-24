Департамент промышленности Зауралья возглавил тюменец из Севастополя

Курган, , 08:41 — REGNUM Правительство Курганской области 24 октября 2018 года покинул исполняющий обязанности директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов. Он написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

С 25 октября Константинова сменит недавно покинувший пост директора департамента экономического развития города Севастополя тюменец Андрей Саносян.

Андрей Саносян родился в 1982 году в Тюмени. Имеет два диплома. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности «Филология», в 2016 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика».

Занимал должности заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. До января 2018 года был генеральным директором АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». Затем в правительстве Севастополя занимался экономическими вопросами.

Напомним, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков был назначен президентом 2 октября 2018 года в связи с добровольной отставкой прежнего главы региона Алексея Кокорина. До поста главы Зауралья Вадим Шумков четыре года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области и курировал вопросы развития промышленности, реализации инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса.

На вопросы курганских СМИ о грядущих перестановках в правительстве Зауралья, и «когда ждать наплыва тюменских», Вадим Шумков ранее отвечал уклончиво, говоря о необходимости присмотреться к компетенции местных кадров.

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