В США заговорили о снятии санкций c РФ и встрече с Путиным: Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 11:00 — REGNUM
- Трамп и Путин «наверное» встретятся в Париже;
- Американский сенатор настаивает на снятии антироссийских санкций;
- Президент Боливии осудил отказ Вашингтона от РСМД;
- При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 15 фанатов ЦСКА;
- Президент РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса.
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Читайте ранее в этом сюжете: Об угрозе безопасности национальной и международной: Радио REGNUM