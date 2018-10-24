Национальная Ассамблея приняла проект бюджета на 2019 год

Париж, , 08:22 — REGNUM Национальная Ассамблея Франции приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год, сообщает Le Figaro.

Законопроект, который предусматривает понижение налогов для предприятий и домашних хозяйств, но который, по мнению оппозиции, снижает покупательную способность, был принят 346 голосами.

Депутаты правящей партии «Вперёд, Республика!» и партии «Демократическое движение» проголосовали «за». Коммунисты, социалисты и партия «Неподчинившаяся Франция» — «против».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о бюджете на 2019 год содержит много мер, касающихся повседневной жизни французов.

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