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Национальная Ассамблея приняла проект бюджета на 2019 год

Политика

Законопроект был одобрен 346 депутатами

Париж, 24 октября 2018, 08:22 — REGNUM  Национальная Ассамблея Франции приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год, сообщает Le Figaro.

Законопроект, который предусматривает понижение налогов для предприятий и домашних хозяйств, но который, по мнению оппозиции, снижает покупательную способность, был принят 346 голосами.

Депутаты правящей партии «Вперёд, Республика!» и партии «Демократическое движение» проголосовали «за». Коммунисты, социалисты и партия «Неподчинившаяся Франция» — «против».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о бюджете на 2019 год содержит много мер, касающихся повседневной жизни французов.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджетная реформа 2019 года во Франции предусматривает десять мер

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