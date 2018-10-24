Япония «резко осуждает» убийство саудовского журналиста

Токио, , 08:21 — REGNUM Правительство Японии осуждает убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил 24 октября генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

«Правительство резко осуждает убийство Хашогги, поскольку это затрагивает вопросы свободы слова и свободы средств массовой информации», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

Он также выразил уверенность, что заинтересованные страны проведут беспристрастное и прозрачное расследование этого убийства.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство обозревателя The Washington Post Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было «спланированным», и обратился к саудовскому королю Салману с требованием раскрыть имена подозреваемых в преступлении.

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