Рогозин получил приглашение от NASA посетить США в начале 2019 года

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин может уже в ближайшие три-четыре месяца посетить Соединённые Штаты. Приехать в страну в начале 2019 года Рогозина пригласило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщила пресс-секретарь главы американского космического ведомства Меган Пауэрс.

Читайте также: Рогозин заявил о продолжении сотрудничества с США в космической сфере

Точные даты и место проведения встречи пока не уточняются. Однако известно, что директор NASA Джим Брайденстайн «намерен участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным», пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, первую встречу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с директором NASA глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко анонсировал в августе 2018 года. Тогда сообщалось, что переговоры должны состояться в октябре 2018 года во время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Напомним, в санкционный список минфина США Дмитрий Рогозин попал в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины. Американские санкции предполагают среди прочего запрет на въезд в США. Добавим, что менее недели назад администрация президента США Дональда Трампа временно вывела главу российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина из-под американских санкций. Этого добилось Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, чтобы Рогозин смог приехать в США и встретиться с представителями NASA.

Подробнее: США временно вывели главу Роскосмоса из-под санкций

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин о сроках действия санкций против РФ: «Навсегда»