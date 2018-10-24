National Interest: Выход США из ДРСМД — подарок для России

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), он совершит серьезную ошибку, тем самым не только ударив по безопасности ЕС и НАТО, но и поспособствовав опасной нестабильности между США, Россией и Китаю. Для Москвы же подобное развитие событий было бы настоящим подарком, пишет Том Николс в статье для американского издания The National Interest.

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Основным аргументом в пользу выхода из соглашения является то, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства, проводя испытания оружия с запрещенным радиусом действия. И делает это Москва не из позиции силы, а из-за своей слабости. По иронии судьбы России оказалась на сегодняшний день в той же ситуации, в какой был блок НАТО во время холодной войны: страна обладает гораздо более слабыми неядерными силами, будучи вынужденной полагаться на ядерное оружие.

«В отличие от НАТО, тем не менее, Россия занимает не оборонительную позицию. Напротив, она ревизионистская держава, склонная угрозами давить на своих соседей», — подчеркивает автор.

«Она очевидным образом нарушает договор с тем, чтобы запугать ЕС, возродив призрак региональной ядерной войны, если Россия не сможет добиться своего в случае конфликта», — продолжает Николс.

Именно поэтому разрыв Договора о РСМД играет на руку Кремлю, который стремится сделать так, чтобы ноша ядерной эскалации вновь покоилась на плечах НАТО. Нынешняя стратегия Москвы в Европе заключается в том, чтобы захватить маленький кусочек территории НАТО, оккупировать ее на протяжении долгого времени и доказать тем самым, что статья V устава блока — фикция. Затем Москва будет грозить применением тактического ядерного оружия, если НАТО попытается выдавить российские войска с этой территории.

Те же, кто выступает за создание симметричных средств сдерживания действий Москвы, не понимают, что на дворе больше не 1985 год и центрального фронта между Россией и НАТО нет. В случае локального конфликта блок НАТО будет вынужден наносить ядерный удар либо по территории своего союзника, либо по территории России. Сопряженным с этим риск ядерной эскалации несопоставим с рисками локального конфликта. В результате США продемонстрируют нерешимость, Москва докажет свою правоту, а НАТО впоследствии распадется.

В сложившихся условиях наиболее эффективным ответом на действия Москвы стало бы усиление альянса неядерным оружием так, чтобы в Москве понимали, что даже в случае первоначальной победы поражение неминуемо, поскольку удержать захваченные территории российские силы не смогут. В таком случае Россия будет вынуждена либо покинуть занимаемые позиции, либо пойти на ядерную эскалацию.

«Если они вторгнутся, они будут разбиты. Если они пойдут на эскалацию, они будут уничтожены. И выбор придется делать им, а не нам», — указывает автор.

Разговоры же о том, что выходить из Договора о РСМД нужно из-за Китая, лишены смысла и используются скорее в качестве фигового листка, нежели реального плана.

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Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Пекин не потерпит шантажа ни от одной из стран мира. Это заявление стало ответом на слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай должен присоединиться к Договору о РСМД.

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