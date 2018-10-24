Путина угостили омулем со свеклой в «Технограде» на ВДНХ

Москва, , 08:10 — REGNUM Образовательный комплекс «Техноград» на территории ВДНХ показал президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин. Главе государства, в частности, показали мастер-класс по приготовлению холодной закуски из байкальского омуля, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Преподаватели «Технограда» рассказали о том, как обучают поваров, на примере блюда из байкальского омуля холодного копчения. Закуску из рыбы на основе оливкового масла приготовили под сливочно-сырным соусом с добавлением лепестков свеклы.

Отмечается, что повара и кондитеры в Москве очень востребованы. Помимо сетевых заведений питания, в столице в этой сфере действуют более 15 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1200 производят хлебобулочные, кондитерские и сахаристые изделия.

В мастерских «Технограда» проходят занятия и мастер-классы для тех, кто хочет освоить востребованные профессии или повысить квалификацию. Образовательный центр был создан по инициативе правительства Москвы и приступил к работе 3 сентября 2018 года.

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