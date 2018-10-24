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ЦРУ старалось получить аудиозапись последних минут жизни Хашогги — СМИ

Политика

Информация пока не была предоставлена ни правительству США, ни правительствам каких-либо союзных США стран

Вашингтон, 24 октября 2018, 08:09 — REGNUM  Прибывшая в Турцию директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел выразила заинтересованность в получении доступа к аудиозаписям, имеющим отношение к делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом со ссылкой на источники сообщает 24 октября Reuters.

По сведениям агентства, несмотря на многочисленные сообщения о том, что в распоряжении турецких властей есть аудиозапись последних минут жизни Хашогги, данная аудиозапись пока не была предоставлена ни правительству США, ни правительствам каких-либо союзных США стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, и обратился к королю Саудовской Аравии Салману с требованием раскрыть имена подозреваемых в преступлении.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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