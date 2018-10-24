Среда, 24 Октября 2018 года
08:15:32 МСК

Трагедия в Керчи: Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия

Политика

17 октября в Керчи студент политехнического колледжа совершил нападение на своих сверстников

Новосибирск, 24 октября 2018, 08:06 — REGNUM  Трагедия в политехническом колледже, которая произошла 17 октября в Керчи, выявила неэффективные стороны работы с молодежью. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске.

По его словам, подобные нападения происходят не первый раз, поэтому необходимо провести тщательный анализ способствовавших совершению подобных преступлений «условий и обстоятельств».

Патрушев также добавил, что в России после трагедии в Керчи нужно усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи студент политехнического колледжа совершил нападение на своих сверстников. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Нападавший покончил с собой.

Читайте также: 28% жителей РФ предложили усилить охрану школ после ЧП в Керчи — ВЦИОМ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить