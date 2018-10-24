Трагедия в Керчи: Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия

Новосибирск, , 08:06 — REGNUM Трагедия в политехническом колледже, которая произошла 17 октября в Керчи, выявила неэффективные стороны работы с молодежью. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске.

По его словам, подобные нападения происходят не первый раз, поэтому необходимо провести тщательный анализ способствовавших совершению подобных преступлений «условий и обстоятельств».

Патрушев также добавил, что в России после трагедии в Керчи нужно усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи студент политехнического колледжа совершил нападение на своих сверстников. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Нападавший покончил с собой.

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