В Сирии освобожден японский журналист, находившийся в плену три года

Токио, , 08:04 — REGNUM Правительство Японии заявило, что получило информацию относительно судьбы своего журналиста Джампей Ясуда, похищенного в Сирии три года назад, сообщает 24 октября Al Jazeera.

По данным Токио, корреспондент был освобожден и в настоящее время находится в Турции. В последний раз его видели в Сирии в 2015 году. Помощь в решении этой проблемы оказали спецслужбы Турции и Катара.

Напомним, известный японский журналист Джампей Ясуда занимался освещением ситуации на Ближнем Востоке с начала 2000-х годов. Его освобождение еще не подтвердило тот факт, что освобожденный человек и Ясудо — одно лицо, однако с высокой долей вероятности так оно и есть.

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