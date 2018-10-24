Среда, 24 Октября 2018 года
08:21:07 МСК

В Сирии освобожден японский журналист, находившийся в плену три года

Политика

Благодаря Катару и Турции

Токио, 24 октября 2018, 08:04 — REGNUM  Правительство Японии заявило, что получило информацию относительно судьбы своего журналиста Джампей Ясуда, похищенного в Сирии три года назад, сообщает 24 октября Al Jazeera.

По данным Токио, корреспондент был освобожден и в настоящее время находится в Турции. В последний раз его видели в Сирии в 2015 году. Помощь в решении этой проблемы оказали спецслужбы Турции и Катара.

Напомним, известный японский журналист Джампей Ясуда занимался освещением ситуации на Ближнем Востоке с начала 2000-х годов. Его освобождение еще не подтвердило тот факт, что освобожденный человек и Ясудо — одно лицо, однако с высокой долей вероятности так оно и есть.

Читайте ранее в этом сюжете: Туристическая индустрия Японии набирает обороты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить