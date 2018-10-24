Казахстан планирует увеличить число своих представителей за рубежом

Астана, , 08:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана внесло в правительство предложение о перераспределении представителей государственных органов республики в дипломатических представительствах за рубежом, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

По его словам, институт почетных консулов Казахстана за рубежом показал себя эффективным инструментом продвижения экономических интересов республики за рубежом.

В настоящее время обсуждается вопрос расширения географии направления советников по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Казахстана. МИД также рассматривает вопрос о расширении института советников по агропромышленному комплексу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $12,26 млрд, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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