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МИД Франции поздравил президента Камеруна Поля Бийя с переизбранием

Политика

МИД Франции осуждает насилие, совершенное на северо-западе и юго-западе страны, и призывает к началу открытого политического диалога

Париж, 24 октября 2018, 08:02 — REGNUM  Франция поздравляет президента Поля Бийя с переизбранием на пост президента Камеруна, сообщает МИД Франции.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что президентские выборы в Камеруне в целом прошли мирно. Мы призываем к поддержанию этого климата и соблюдению правовых процедур. Однако мы сожалеем, что многие граждане Камеруна не смогли выразить свой выбор, особенно на северо-западе и юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД.

МИД Франции осуждает насилие, совершенное на северо-западе и юго-западе страны, и призывает к началу открытого политического диалога, единственного пути урегулирования кризиса, который ухудшился за прошедший год.

Франция хотела бы продолжить сотрудничество с Камеруном, страной-партнером и другом, развивать двусторонние отношения во всех областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Камеруна состоялись 7 октября 2018 года. 85 летний Поль Бийя был переизбран на седьмой президентский срок.

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Политическая жизнь Франции
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