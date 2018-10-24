США используют пошлины как инструмент для переговоров — Трамп

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов, вводя торговые пошлины в отношении других стран, получает хорошие позиции для последующих переговоров. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, указанные пошлины носят незначительный характер, никак не повлиявший на американскую экономику. В то же время Трамп подчеркнул, что эффективно «использует пошлины для дальнейших переговоров». В качестве примера он привел переговоры с ЕС, а также заключение соглашения с Канадой и Мексикой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 20% и 10% соответственно. Впоследствии американский лидер высоко оценил воздействие ограничений на экономику США.

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