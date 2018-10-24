В комитете геологии Казахстана выявили коррупционные риски

Астана, , 07:47 — REGNUM Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции выявило коррупционные риски в комитете геологии и недропользования. Об этом антикоррупционное ведомство сообщает 23 октября на своей странице в Facebook.

В ходе проверки комитета было выявлено, что сотрудники находятся в прямом контакте при оказании госуслуг. В комитете также значительно усложнена процедура выдачи разрешительных документов и имеются «Скрытые услуги».

Кроме того, в ходе государственных закупок победителями признавались одни и те же поставщики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 по 2018 год до 50% вырос удельный вес коррупционных преступлений от общего числа правонарушений среди военнослужащих органов военного управления в Казахстане.

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