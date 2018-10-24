В Китае за девять месяцев изъято 44 тонны наркотиков

Куньмин, Китай, , 07:33 — REGNUM Порядка 44 тонн наркотиков было изъято за девять месяцев 2018 года в Китае, согласно Национальной комиссией по контролю над наркотиками, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

С января по сентябрь полиция задержала порядка 94 тыс. подозреваемых по 78 тыс. эпизодам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в комиссии на тематическом мероприятии, посвященном реабилитации наркозависимых, которое проводилось в столице провинции Юньнань городе Куньмине на юго-западе Китая.

Отметим, что в Китае насчитывается 1,88 млн бывших наркоманов, которые не потребляют наркотические вещества более трех лет с момента завершения периода реабилитации, что на 12,9% выше, чем в 2017 году.

Отметим также, что провинция Юньнань является передовой линией борьбы Китая с незаконным оборотом наркотиков, поскольку регион граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд. На Юньнань приходится до 80% всех наркотических веществ, изымаемых в Китае.

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