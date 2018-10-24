В Якутии заменили трёх министров – здравоохранения, строительства и спорта

Якутск, , 07:31 — REGNUM Кадровые перестановки в органах власти Якутии продолжаются. Указом главы региона Айсена Николаева 23 октября отправлены в отставку три министра, им сразу назначена замена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В правительстве Якутии продолжаются кадровые перестановки

От исполнения обязанностей министра здравоохранения освобождён Михаил Охлопков, его должность получила главврач ГАУ «Медицинский центр Якутска» Елена Борисова. На посту министра строительства Веру Кузакову сменил ранее выполнявший обязанности замглавы ведомства Павел Аргунов. Министром спорта республики вместо Георгия Балакшина назначен директор ГБУ «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» Иннокентий Григорьев.

Читайте также: Депутаты одобрили предложенный главой Якутии состав правительства

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября депутаты Госсобрания Якутии утвердили в должностях заместителей председателей правительства региона и министров. Претензий к предложенным главой республики Айсеном Николаевым кандидатурам у народных избранников не возникло.

Итоговый состав правительства таков: возглавляет его Владимир Солодов, а его заместителями стали Алексей Колодезников, Алексей Стручков, Ольга Балабкина, Денис Белозёров и Кирилл Бычков. Министром финансов региона остался Антон Жондоров, сельского хозяйства — Александр Атласов, экологии и природопользования — Сахамин Афанасьев. В должности министра по внешним связям и делам народов республики утверждён Гаврил Кириллин, министра экономики — Майя Данилова.