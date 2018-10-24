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Могерини: ЕС против наращивания военного присутствия на Черном море

Политика

Дипломат подчеркнула что «Черное море — это европейское море»

Брюссель, 24 октября 2018, 07:28 — REGNUM  Политическое руководство Евросоюза не желает быть свидетелем «военного усиления» в черноморском регионе, заявила 23 октября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В ходе своего выступления в Европарламенте дипломат подчеркнула что «Черное море — это европейское море».

«Мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — подчеркнула еврокомиссар.

Следует отметить, что акватория Черного моря относится не только к европейскому, но и к азиатскому континенту.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини, о том, что Балканы — якобы территория ЕС. Лавров отметил, что подобные «великодержавные заявления» не делают чести Евросоюзу.

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