Глава МИД Франции посетил Тунис с двухдневным визитом

Париж, , 07:32 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Тунис с двухдневным визитом 21−22 октября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В рамках дружественных отношений между Францией и Тунисом министр вновь поддержал реформы, предпринятые для укрепления достижений демократического перехода и обеспечения экономического роста Туниса.

Жан-Ив Ле Дриан встретился с президентом Туниса Беджи Каид Эс-Себси, главой правительства Юсефом Чахедом, а также министром развития, инвестиций и международного сотрудничества Зейдом Ладхари.

Стороны обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом и радикализмом, проблемы миграции и региональные вопросы, в частности партнерство с Европейским союзом и ситуацию в Ливии.

Франция и Тунис договорились создать франко-тунисскую рабочую группу для подготовки саммита франкоязычных стран в Тунисе в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции встретился с главами Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо 17−19 октября 2018 года.

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