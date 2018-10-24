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Назван «гарантированный способ» уничтожения США и транснациональной элиты

Политика

Для предотвращения агрессии со стороны Запада не обязательно конкурировать с США в гонке вооружений

Москва, 24 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Гарантированное уничтожение США и транснациональной элиты возможно в случае ударов ядерным оружием гиперкалибра по геофизическим зонам этой страны, пишет президент российской Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».

По его словам, для предотвращения агрессии со стороны Запада не обязательно конкурировать с США в гонке вооружений, необходимо создать лишь 40−50 ядерных боеприпасов более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

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Так, считает эксперт, удар такими боеголовками, например, по Йеллоустонскому супервулкану, «гарантированно уничтожит США и транснациональную элиту», что делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом глава Белого дома пообещал, что откажется от разработок вооружения, запрещённого этим договором, если Россия и Китай пойдут на заключение нового договора.

Договор о РСМД был подписан между США и СССР в 1987 году. Тогда стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, подпадающие под условия соглашения. Договор также предполагал прекращение разработки и испытания подобных ракет.

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Ядерное оружие
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