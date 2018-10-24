Барзани провел встречу с сирийскими курдами

Эрбиль, Ирак, 24 октября 2018, 07:26 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с представителями сирийских курдов, сообщает 24 октября Kurdistan.ru.
Целью встречи было обсуждение положения курдов в сирийском Африне, оккупированном турецкими войсками.
Барзани выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе, а также безразличием со стороны мирового сообщества к данной проблеме.
Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали наступление на территорию сирийского Африна, официальной целью кампании была защита местного населения и укрепление стабильности на сирийско-турецкой границе.
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