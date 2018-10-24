Среда, 24 Октября 2018 года
08:16:45 МСК

Об угрозе безопасности национальной и международной: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Об угрозе безопасности национальной и международной: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в :00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/785.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост цен на хлеб – катастрофа или тенденция? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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