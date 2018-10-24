Об угрозе безопасности национальной и международной: Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Индии спор о переименовании «мусульманских» городов;
- Турция готовится войти в буферную зону Идлиба;
- О будущей правящей коалиции Молдавии;
- 80% учреждений Крыма не соответствует стандартам безопасности;
- В России предлагается поднять возрастной ценз на оружие.
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