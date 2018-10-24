Project Syndicate: Двухпартийная система ФРГ приказала долго жить

Александр Белов, , 08:01 — REGNUM

Экзистенциальный кризис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уже нельзя рассматривать только как типичный партийный кризис. СДПГ получила всего 9,7% голосов на региональных выборах в Баварии в октябре 2018 года, она тащится в хвосте популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Зеленых», по данным национальных опросов общественного мнения. Скоро состоятся выборы в федеральной земле Гессен, опросы показывают, что поддержка СДПГ со стороны избирателей также сократится, хотя и не так резко, как в Баварии, пишет Славомир Сераковский в статье для издания Project Syndicate.

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После окончания Второй мировой войны СДПГ и «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС)/"Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) превратились в два основополагающих столпа немецкой политики. Однако кризис СДПГ указывает на то, что Германия переходит от де-факто двухпартийной системы к многопартийной системе, в которой ни одна из партий не будет играть доминирующей роли.

Послевоенный консенсус рушится в ключевых областях, включая историю (отношение ко Второй мировой), геополитику (отношение к России), экономику (отношение к автомобильной промышленности) и этику (отношение к беженцам). Немецкие избиратели отвергли давнюю «великую коалицию» между СДПГ и ХДС/ХСС, в то время как более мелкие партии начали затмевать собой бывших лидеров.

Более того, СДПГ продолжает терять поддержку в городах, которые испокон веков считались ее опорными пунктами. Эти города переходят под контроль «Зеленых» и других мелких партий. Что еще хуже, изменился демографический профиль электората СДПГ, можно сказать, что такое изменение равнозначно смертельному приговору. Только 8% избирателей СДПГ моложе 30 лет, основную часть электората (54%) составляют граждане Германии старше 60. В то же время граждане старше 60 составляют всего 34% электората «Зеленых». Левая партия (Die Linke), между тем, становится всё более популярной как среди молодых новых левых, так и стареющих коммунистов из бывшей Восточной Германии.

Учитывая то, что двухпартийная система всегда обеспечивала стабильность и предсказуемость, можно предположить, что ее крах приведет к радикальным социальным изменениям. Падение двухпартийной системы может привести к росту популизма.

Когда «великая коалиция» находится под угрозой, ее члены склонны к панике. Те, кто придерживаются партийной линии, теряют поддержку избирателей, как это произошло с канцлером Германии Ангелой Меркель. Другие пытаются использовать популистский язык, как это сделал лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер, в то время как другие пытаются опереться на другие политические платформы. Например, Александр Добринд из ХСС обещал «консервативную революцию», в то время как бывший лидер СДПГ Мартин Шульц выступил за федерализацию ЕС.

Во всяком случае, когда составные части коалиции начинают двигаться в разных направлениях, всё начинает очень быстро разрушаться. Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на то, что СДПГ и ХДС в настоящее время теряют поддержку избирателей, их идеи остаются достаточно популярными. Их проблема заключается не в том, что у них не хватает идей, а в том, что они теряют ресурс доверия.

Дефицит доверия создал вакуум, который заполнили другие партии. Таким образом, «Зеленые» добились успеха в Баварии, поддерживая политику открытых дверей, которая фактически принадлежит ХДС/СДПГ. Аналогичным образом АдГ использовала антимигрантскую риторику ХСС и Зеехофера, который дошел до того, что попытался подорвать правительство Меркель изнутри.

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Надежда Германии теперь заключается в том, что новая многопартийная система не позволит АдГ завоевать новые позиции. Партия АдГ станет одной среди многих, ее поддержка останется в диапазоне 10−20%, однако она не сможет продвинуться дальше. Фактически это уже произошло в Баварии, где в октябре АдГ получила 10,2% голосов. Еще одним положительным моментом многопартийной системы является расширение политического участия граждан Германии. В Баварии в выборах приняли участие 72,4% избирателей, а пять лет назад численность проголосовавших избирателей составляла 63,5%.

Падение двухпартийной системы в Германии, скорее всего, подорвет немецкую гегемонию в ЕС, даже если ни одна из стран ЕС не сможет прийти на смену ФРГ. В то же время ослабление позиций СДПГ уменьшит влияние социалистической фракции в Европейском парламенте, где может произойти аналогичный отход от двухпартийного правления Европейской народной партии и Партии европейских социалистов. Однако в этом случае Европейский парламент не сможет принимать даже незначительные решения. Ситуация в Германии влияет на ситуацию во всём Европейском союзе.