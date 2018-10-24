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На реке Меконг стартовал 75-й совместный патруль Китая, Лаоса и Мьянмы

Политика

Восемь кораблей с более, чем 100 силовиками на борту отправились в патруль из китайского порта Гуанлэй в водах «золотого треугольника» наркоторговли

Куньмин, Китай, 24 октября 2018, 05:37 — REGNUM  На реке Меконг 23 октября стартовал 75-й патруль с участием правоохранителей Китая, Лаоса и Мьянмы, сообщает агентство Синьхуа.

Восемь кораблей с более, чем 100 силовиками на борту отправились в патруль из китайского порта Гуанлэй в водах «золотого треугольника» наркоторговли. Целью патруля является борьба с наркоторговцами и контрабандистами вдоль реки Меконг. Будут проведены избирательные досмотры кораблей в речных водах региона.

Напомним, что совместные патрули стартовали на реке Меконг после того, как в ноябре 2011 года бандиты захватили два грузовых корабля и убили 13 китайских рыбаков. Отметим также, что в «золотой треугольник» входят Лаос, Мьянма и Таиланд, откуда идет до 80% наркотрафика в Китай.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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