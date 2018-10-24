Си Цзиньпин поздравил Нгуена Фу Чонга с избранием на пост главы Вьетнама

Пекин, , 05:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу в связи с его избранием на пост президента страны, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

В своей телеграмме Си заявил, что Китай и Вьетнам являются дружественными соседями и важными партнерами, которых связывает длительная традиционная дружба. Он также выразил намерение продолжить сотрудничество с избранным главой Вьетнама на развитие договора о всестороннем стратегическом партнерстве, которому исполняется уже 10 лет.

Напомним, что предыдущий президент Вьетнама Чан Дай Гуанг скончался 21 сентября в результате болезни на середине своего президентского срока. Нгуен Фу Чонг был единственной кандидатурой, продолженной постоянным комитетом парламента.

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