Новосибирская область будет сотрудничать с Тувой и Кузбассом

Новосибирск, , 05:25 — REGNUM Новосибирские власти подписали соглашение о сотрудничестве с двумя регионами — Тувой и Кемеровской областью, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Соглашение между правительствами регионов подразумевает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Согласован также план мероприятий по реализации соглашения. Подписи под ними поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

В частности, Новосибирская и Кемеровская области намерены сотрудничать в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования и молодёжной политики, в различных областях культуры, спорта и туризма, в сфере охраны труда и занятости населения. А с Тувой уделить внимание обмену научно-технической, экономической, правовой и иной информацией, содействию расширению связей между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Документы подписаны сторонами в ходе заседания Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Также подписано соглашение о сотрудничестве и партнёрстве между Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» и Сибирским отделением Российской академии наук. Свои подписи под соглашением поставили глава Тувы, председатель Совета МАСС Шолбан Кара-оол и председатель СО РАН, академик РАН Валентин Пармон.