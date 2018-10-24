Индия и Китай резко усилят сотрудничество в сфере безопасности

Нью-Дели, , 05:20 — REGNUM Китай и Индия договорились особенно усилить двустороннее взаимодействие в сферах правоприменения и безопасности, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Во время встречи с находящимся с визитом в Нью-Дели членом Госсовета КНР и Министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи, премьер-министр Индии Нерендра Моди выразил желание сотрудничать с Китаем в вопросе поддержания стратегического взаимодействия, усиления политического доверия, а также укрепления прагматического сотрудничества в таких сферах, как правоприменение, безопасность и развитие двусторонних отношений между странами на высшем уровне.

Чжао, со своей стороны отметил, что исторический неформальный саммит между лидерами двух стран, который прошел в апреле в китайском городе Ухане привнес мощный импульс в развитие двусторонних отношений. Китайский министр также отметил, что страны должны наращивать взаимное стратегическое доверие и развивать всестороннее стратегическое партнерство в сфере защиты своих интересов и безопасности.

Отметим, что за время своего визита в Индию Чжао Кэчжи также встретился с советником национальной безопасности Индии Аджитом Довалом, а также вместе с индийским министром внутренних дел Раджой Сингхом выступил в качестве сопредседателя на привой встрече на высшем уровне между Китаем и Индией по вопросам безопасности и правоприменения. Был заключен ряд двусторонних соглашений.

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