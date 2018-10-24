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Президент Боливии: США – это враг миру и правам человека

Политика

Моралес осудил отказ Вашингтона от РСМД

Президент Боливии: США – это враг миру и правам человека
Sebastian Baryli
Эво Моралес

Ла-Пас, 24 октября 2018, 05:08 — REGNUM  Угрозой миру и правам человека назвал Соединенные Штаты Америки президент Боливии Эво Моралес в Twitter.

«[Президент США Дональд] Трамп угрожает отправить свои войска на мексиканскую границу против тысячи центральноамериканских мигрантов, объявив о выходе США из Договора о ядерных вооружениях средней дальности с Россией. Таким образом, США являются врагом мира и прав человека на планете», — заявил Моралес.

https://twitter.com/evoespueblo/status/1054893560053538816

Напомним, в мире бурно обсуждается вопрос о намерениях США выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Параллельно с этим Трамп грозит разобраться с «караваном мигрантов», движущимся к американской границе через Мексику из Гондураса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября американский вице-президент Майк Пенс обвинил венесуэльские власти в финансировании «каравана мигрантов». Якобы такую информацию он получил из Тегусигальпы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент США обвинил Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов»

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