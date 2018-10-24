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«Королеву Елизавету» сопроводит военный корабль Нидерландов

Политика

В 2021 году

«Королеву Елизавету» сопроводит военный корабль Нидерландов
Brian Burnell / George Hutchinson
Авианосец Королева Елизавета

Лондон, 24 октября 2018, 04:47 — REGNUM  Корабль Военно-морских сил Нидерландов будет включен в состав британской авианосной ударной группы (АУГ) во время первого похода авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) в 2021 году, сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

Сообщается, что Великобритания и Нидерланды намерены и дальше развивать сотрудничество в военной сфере, как в рамках НАТО, так и между двумя странами. Также, по словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, Нидерланды являются одним из важнейших союзников страны в деле борьбы с угрозами в киберпространстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава управления операций голландской морской пехоты Джефф Мак Мутри заявил, что российские корабли в Арктике «пытаются провоцировать» военных Великобритании и Нидерландов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нидерланды обвинили Россию в провокациях во время учений НАТО в Арктике

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