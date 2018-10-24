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Американский сенатор заявил о желании снять антироссийские санкции

Политика

И пытается заручиться поддержкой американского посла в Москве

Нью-Йорк, США, 24 октября 2018, 04:18 — REGNUM  Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол старается убедить своих коллег в выгоде снятия санкций с России, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, для того чтобы убедить своих коллег по сенату, Пол надеется заручиться поддержкой американского посла в Москве Джона Хантсмана, с которым встречался 28 августа. На встрече, как сообщает агентство, Пол настаивал на возобновлении диалога с Россией.

Агентство отмечает, что через месяц после окончания промежуточных выборов в конгресс США Пол намеревается устроить встречу сенаторов от обеих партий с членами Совета Федерации РФ. В дополнении к работе с Хантсманом, Пол надеется повлиять и на президента США Дональда Трампа ради смягчения политики по отношению к России.

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Российско-американские отношения
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