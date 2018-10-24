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Швейцарский суд рассказал, почему Абрамовичу отказали в виде на жительство

Политика

И разрешил СМИ об этом рассказывать

Берн, 24 октября 2018, 04:05 — REGNUM  Верховный суд Швейцарии снял ограничения на публикацию сведений об отказе российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в виде на жительство в стране, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Абрамович пытался запретить публикацию информации на этот счет из-за вероятного вреда для его репутации, однако суд ему отказал. Отмечается, что в виде на жительство Абрамовичу отказали согласно полученным данным из швейцарской полиции, которая считает, что в отношении российского бизнесмена могут быть подозрения в отмывании денег и контактах с криминальными структурами. Также предоставление Абрамовичу вида на жительство якобы может угрожать общественной безопасности Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в сентябре 2018 года швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовало информацию об обеспокоенности швейцарской полиции предоставлением вида на жительство в стране Роману Абрамовичу. Тогда издание сообщало, что выдача вида на жительство российскому бизнесмену может создать угрозу общественной безопасности и репутации страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Швейцарии в РФ прокомментировал отказ Абрамовичу в виде на жительство

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