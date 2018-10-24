Шахназаров: Россия – империя без амбиций мирового лидера, может быть зря?

Москва, , 03:39 — REGNUM Современная Россия — это империя, отказавшаяся от глобальных амбиций и не претендующая на мировое лидерство, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Империи разные бывали, и они по-разному образовывались. Некоторые империи были колониальные, рассчитанные на экспансию, а были империи оборонительные, как Австро-Венгрия, которая образовывалась, чтобы противостоять Османской Империи», — отметил режиссер.

По его словам, мировые империи всегда несли какую-то глобальную идею: Британская — цивилизационную, американская — ценности свободы, советская — идеи коммунизма, однако, современная Россия превратилась в империю без большой идеи.

«Кстати, я считаю, что Российская Империя в большой степени основывалась, как оборонительная, на мой взгляд. Я считаю, и современная Россия — империя, только у современной России нет глобальных амбиций, это империя, у которой региональные интересы, она сегодня не претендует на лидерство во всем мире, может быть зря, кстати», — заявил кинорежиссер.

Отметим, что лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян неоднократно выступая по телевидению заявлял, что империя — это наднациональное идеократическое государство, и Россия не может продолжать своё существование, как нечто целое, не вернувшись к своей имперской сути.

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