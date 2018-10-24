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Шахназаров: США — уходящая империя, которая может натворить еще много дел

Политика

«И их задача сегодня, в конечном счете – разрушить Россию, втянув ее в гонку вооружений… нам надо пересматривать внутреннюю экономическую модель, потому что вызов огромный»

Шахназаров: США — уходящая империя, которая может натворить еще много дел
Иллюстрация: U.S. Marine Corps
Флаг США

Москва, 24 октября 2018, 03:19 — REGNUM  США боятся, что ресурсы России объединятся с рабочей силой и технологиями Китая на евразийском пространстве, что сделает невозможным для Соединенных Штатов удержание их власти в мире, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Они борются за свое имперское место, они чувствуют, что эта власть уходит. И, к сожалению, как многие говорят, империя, которая уходит, может наделать много дел, мы это сейчас видим. И их задача сегодня, в конечном счете — разрушить Россию, втянув ее в гонку вооружений… нам надо пересматривать внутреннюю экономическую модель, потому что вызов огромный, они, конечно, не остановятся», — полагает эксперт.

Как ранее заявлял Шахназаров, апелляции президента США Дональда Трампа к тому, что Китай должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — есть ни что иное, как действия для отвода глаз, а реальной целью на сегодняшний момент является Россия.

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