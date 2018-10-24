Шахназаров: США хотят избавиться от России, чтобы затем уничтожить Китай

Москва, , 03:09 — REGNUM Адресация США к Китаю в вопросе возможного выхода Вашингтона из договора с Москвой о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — ни что иное, как попытка отвода глаз, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я думаю, что кивки на Китай — это просто обманный маневр. На мой взгляд, начать войну… я не думаю, что они к этому готовятся, а вот начать конку вооружений и втянуть в нее Российскую Федерацию — это главная задача, поскольку они считают, благодаря своим аналитикам, что если втянуть Россию в гонку вооружений, то Россия не выдержит ее, развалится», — заявил Шахназаров.

По его мнению, если США это удастся, по мнению американских аналитиков, можно будет спокойно вести противостояние с Китаем. Но главный удар сейчас направлен против России, а все адресации к Китаю — не более, чем попытка отвода глаз.

Напомним, что 23 октября президент США Дональд Трамп, выступая на американском телевидении назвал необходимым участие Китая в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это заявление было сделано после того, как он же 20 октября заявил о намерении США выйти из договора РСМД, поскольку Россия якобы не соблюдала соглашение.

Читайте также: Трамп назвал участие Китая в договоре РСМД обязательным

Китай, в свою очередь заявил, что указанное выше соглашение было двусторонним между Москвой и Вашингтоном и он «не приемлет шантаж в любой форме».

Читайте также: Китай заявил о попытках США шантажировать Пекин в вопросе ДРСМД

Читайте развитие сюжета: Шахназаров: США — уходящая империя, которая может натворить еще много дел