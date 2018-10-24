Суд на Украине оставил под арестом Вышинского

Москва, , 03:09 — REGNUM Херсонский апелляционный суд решил оставить под арестом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявил адвокат журналиста РИА Новости.

По его словам, суд отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции. Таким образом, Вышинский до 4 ноября будет находиться под стражей. Рассмотрение апелляции на арест журналиста проходило 23 октября.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве во время спецоперации в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина». Уже 17 мая он был арестован по обвинениям в государственной измене.

По данным следствия, журналист якобы неправильно освещал происходящее на Украине. Российский МИД потребовал немедленно освободить журналиста, однако Вышинский до сих пор находится под арестом.

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