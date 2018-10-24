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Швейцария начала уголовное преследование «русских шпионов»

Политика

Российских граждан подозревают в шпионаже за лабораторией химанализа

Берн, 24 октября 2018, 03:00 — REGNUM  Гепрокуратура Швейцарии получила официальное разрешение от правительства на возбуждение уголовного дела против двух граждан России, якобы подозреваемых в шпионаже, сообщает радио RSI.

По словам генпрокурора Андре Марти, сама процедура находилась в открытом статусе еще с марта 2017 года, однако теперь правительство дало разрешение на возбуждение уголовного дела.

Российских граждан подозревают в шпионаже за лабораторией химикорадиологического анализа в Шпице, которая якобы участвовала в расследовании химатак в Сирии и так называемого отравления Скрипаля.

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Спецслужбы и шпионаж
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