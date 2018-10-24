США начали «первую кибероперацию» против России

Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Киберкомандование США (подразделение Пентагона) начало операцию против неких «отдельных российских оперативников» для якобы противостояния распространению дезинформации, способной оказать влияние на ход промежуточных выборов в конгресс США 6 ноября, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в минобороны Соединенных Штатов.

По словам издания, источники отказались сказать, сколько человек подвергнуться атаке, а также не описали методы, которые будет использовать киберкомандование. При этом подчеркивается, что кибероперация не заденет никого напрямую. Это обсуловлено тем, что в адрес отдельных граждан России США могут просто ввести санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября США снова обвинили Россию, а также Иран и Китай, в якобы попытках подорвать институты американской демократии и оказать влияние на выборные процессы. При этом отмечается, что никаких прямых доказательств вмешательства у США нет, однако в качестве вероятной угрозы также рассматриваются и российские англоязычные СМИ — RT и Sputnik.

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