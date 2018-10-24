Госдеп пригрозил сделать невъездными подозреваемых в убийстве Хашогги

Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Санкции, в том числе лишение виз, будут быть введены против виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил представителям прессы американский госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, дело Хашогги расследуется больше трех недель. Турецкая сторона обвиняет саудовские власти в организации устранения журналиста.

Активность в деле Хашогги проявляет Вашингтон, который «разрывается» между вариантом наказать Эр-Рияд и заинтересованностью в развитии совместного бизнеса с арабской страной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саудовцы организовали убийство Хашогги. Комментируя эти обвинения, американский президент Дональд Трамп указал на их жесткость и предпочел «дождаться всех фактов».

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