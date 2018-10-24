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Госдеп пригрозил сделать невъездными подозреваемых в убийстве Хашогги

Политика

Помпео заявил, что виновников надо жестко наказать

Вашингтон, 24 октября 2018, 02:34 — REGNUM  Санкции, в том числе лишение виз, будут быть введены против виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил представителям прессы американский госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, дело Хашогги расследуется больше трех недель. Турецкая сторона обвиняет саудовские власти в организации устранения журналиста.

Активность в деле Хашогги проявляет Вашингтон, который «разрывается» между вариантом наказать Эр-Рияд и заинтересованностью в развитии совместного бизнеса с арабской страной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саудовцы организовали убийство Хашогги. Комментируя эти обвинения, американский президент Дональд Трамп указал на их жесткость и предпочел «дождаться всех фактов».

Читайте подробнее: «Очень жестко» — Трамп о заявлении Эрдогана по «делу Хашогги»

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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