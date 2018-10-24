Посол РФ: Выход США из РСМД подорвет систему стратегической безопасности

Солт-Лейк-Сити, США, , 02:02 — REGNUM Непоправимым может стать ущерб от выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Он пояснил, что ущерб будет нанесен системе договоров в области стратегической безопасности. Антонов напомнил, что заключить РСМД было не легко, куда легче теперь разрушать договоренности.

«Знаю, что благодаря этому договору было уничтожено два класса ракет», — сказал Антонов.

Напомним, договор РСМД был подписан в 1987 году главами СССР и США и обязывал стороны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 — 1,5 тыс. км) и малой (500 - 1000 км) дальности.

В середине октября американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из соглашения «из-за России». Как ранее сообщало ИА REGNUM, позже он заявил, что в договор должен быть включен и Китай.

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