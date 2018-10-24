Среда, 24 Октября 2018 года
03:28:08 МСК

Посол РФ: Выход США из РСМД подорвет систему стратегической безопасности

Политика

Антонов: «Благодаря этому договору было уничтожено два класса ракет»

Солт-Лейк-Сити, США, 24 октября 2018, 02:02 — REGNUM  Непоправимым может стать ущерб от выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Он пояснил, что ущерб будет нанесен системе договоров в области стратегической безопасности. Антонов напомнил, что заключить РСМД было не легко, куда легче теперь разрушать договоренности.

«Знаю, что благодаря этому договору было уничтожено два класса ракет», — сказал Антонов.

Напомним, договор РСМД был подписан в 1987 году главами СССР и США и обязывал стороны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 1,5 тыс. км) и малой (500 - 1000 км) дальности.

В середине октября американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из соглашения «из-за России». Как ранее сообщало ИА REGNUM, позже он заявил, что в договор должен быть включен и Китай.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал участие Китая в договоре РСМД обязательным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить