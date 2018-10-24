Вице-президент США обвинил Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов»

Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Венесуэла финансирует направляющийся к южным границам Соединенных Штатов «караван мигрантов», заявил вице-президент США Майкл Пенс, сославшись на данные президента Гондураса. Об этом сообщает газета El Nacional.

«Президент Гондураса рассказал мне, что караван был организован левыми кругами Гондураса, которые спонсируются Венесуэлой, и отправлен на север, чтобы подвергнуть опасности наш суверенитет и нашу границу», — заявил он.

Пенс подчеркнул, что США готовы предпринять все возможное, чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на территорию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, первый «караван мигрантов», насчитывающий от семи до десяти тысяч человек, находится в 1800 километрах от границы с США. Часть беженцев в этом «караване» являются мигрантами из Гондураса, а остальные присоединились по его пути следования через Сальвадор, Гватемалу и Мексику.

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