Названы места возможного размещения РСМД США

Москва, , 01:45 — REGNUM Решающим фактором для выхода США из Договора о РСМД является политика сдерживания Китая, считает политолог Дмитрий Суслов. Он выступил 23 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Китайский фактор при выходе из ДРСМД оказывает решающее воздействие. Россия тоже важна, США, совершенно очевидно, видят Китай главной стратегической угрозой. Основу ядерного потенциала Китая составляют как раз ракеты средней дальности», — сказал политолог.

По мнению Суслова, США заинтересованы в рамках своей стратегии сдерживания Китая разместить ракеты средней дальности в Тихом океане.

«На базе Гуам, других территориях — возможно, Японии, [Южной] Корее, Юго-Восточной Азии. Одновременно США проводят политику комплексного сдерживания России. И, кстати, политика сдерживания Китая тоже носит комплексный характер. В начале октября вице-президент США [Майк] Пенс выступал с программной речью о Китае, он перечислил в отношении Китая примерно те же самые претензии, которые предъявляются России. В том числе вмешательство в выборы», — сообщил он.

Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян объяснил, почему РФ не стоит драматизировать выход США из ДРСМД.

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